«Зенит» не взял нападающего Александра Кокорина на второй зимний сбор.

Клуб договорился об аренде игрока в «Сочи», однако сам Александр отказался покидать санкт-петербуржцев. Несмотря на позицию главного тренера команды Сергея Семака – коуч выпустил футболиста на контрольный матч с капитанской повязкой – в клубе остались недовольны отказом игрока. Как сообщила жена Кокорина в инстаграме, Александра сослали во вторую команду «Зенита».

Сегодня, 29 января, эта информация косвенно подтвердилась – страйкера отцепили от основного состава, Кокорин не полетит на второй зимний сбор петербуржцев.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. В тот же день Александр вышел на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой и сделал хет-трик.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку с клубом из Сочи, но на сайте питерцев не было сообщений о временном трансфере Кокорина на «Фишт».

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