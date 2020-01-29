Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке». Игрок перейдет в московский клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20. Sport24 отметил, что в арендное соглашение включено право выкупа.

Информацию о переходе Соболева в «Спартак» подтвердил официальный сайт «Крыльев Советов». «В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам я смог добиться высшей цели любого российского футболиста – вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере.

Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать,чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс. Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях».

В чемпионате России-2019/20 Соболев провел 18 матчей, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

В гонке бомбардиров РПЛ Соболев уступает лишь Артему Дзюбе, который забил 11 мячей.

Столько же, сколько Соболев, забил Элдор Шомуродов из «Ростова».

«МЮ» и «Арсенал» интересовались русским форвардом. Соболев правда уедет в АПЛ?

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