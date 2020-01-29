Смолов мог сняться в рекламе с Месси, но у него попросили откат в 8 миллионов рублей

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов мог сняться в рекламе вместе с Лионелем Месси, но отказался платить откат сотруднику компании Black Star.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Речь идет о рекламном ролике, посвященном чипсам Lay’s (бренд Lay’s входит в корпорацию PepsiCo, которая давно сотрудничает с компанией Тимати). Первое предложение было сделано голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву; предполагалось, что в видео вместе с Игорем снимется и Месси, но после переговоров Акинфеев отказался от сотрудничества.

Затем рекламный агент компании Global Star (она входит в группу компаний Black Star) обратился к Смолову. Во время переговоров агент заявил, что на встрече с представителями Pepsi Федор должен попросить 23 млн рублей. При этом 15 млн футболист мог оставить себе, а 8 млн полагалось агенту как «стандартная комиссия агентства». Менеджер Смолова завернула эту схему.

В агентстве Global Star заявили, что не вели переговоров со Смоловым и что «ни одного действующего или находящегося в разработке контракта с футболистами» у них нет. Также факт переговоров опровергли и в Pepsi.

Однако PR-агент Смолова Елена Болотова полностью подтвердила озвученную Baza информацию: «Да, эта информация соответствует действительности на 100%. Мы не работаем по каким-то «серым» схемам, поэтому моя задача – привлечь внимание PepsiCo к тому, что происходит внутри компании. Pepsi и Lay’s – не только наши партнеры, это партнеры Лиги чемпионов, очень крутые бренды, с которыми сотрудничают лучшие футболисты мира. И если за возможность стать лицом компании просят откат, это уже беспредел. Подобные вещи надо зарубать на корню».

В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча.

Также на счету Федора три голевые передачи.

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