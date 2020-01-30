Instagram

Аршавин выселяет бывшую жену с тремя детьми из квартиры. Его мама направила официальное требование

Аршавин выселяет бывшую жену с тремя детьми из квартиры. Его мама направила официальное требование
Eurosport

1 час назад

В случае невыполнения условий Татьяна Ивановна Аршавина пойдет в суд.

Алиса Казьмина, экс-супруга бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, сообщила, что ей поступило требование о выселении из квартиры вместе с тремя детьми. Адресантом требования выступила мать Аршавина Татьяна Ивановна.

Казьмина выложила документ с требованием о выселении в инстаграме и назвала его «подарком на день рождения дочки от папы и бабушки». В уведомлении говорится, что бывшая жена Аршавина проживает в квартире, принадлежащей Татьяне Ивановне, без каких-либо оснований.

Казьмина должна освободить квартиру до 1 марта 2020 года. Если Алиса проигнорирует требование, мать Аршавина обратится в суд.

  • Аршавин и Казьмина вступили в брак в 2016 году. В 2017-м у них родилась дочь Есения.
  • В начале прошлого года стало известно о разводе пары.

«Она пыталась покончить с собой». Как нынешняя жена Семака воевала с бывшей

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте