Алиса Казьмина, экс-супруга бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, сообщила, что ей поступило требование о выселении из квартиры вместе с тремя детьми. Адресантом требования выступила мать Аршавина Татьяна Ивановна.

Казьмина выложила документ с требованием о выселении в инстаграме и назвала его «подарком на день рождения дочки от папы и бабушки». В уведомлении говорится, что бывшая жена Аршавина проживает в квартире, принадлежащей Татьяне Ивановне, без каких-либо оснований.

Казьмина должна освободить квартиру до 1 марта 2020 года. Если Алиса проигнорирует требование, мать Аршавина обратится в суд.

Аршавин и Казьмина вступили в брак в 2016 году. В 2017-м у них родилась дочь Есения.

В начале прошлого года стало известно о разводе пары.

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