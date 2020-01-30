Проблемы форварда «Зенита» Александра Кокорина не прекращаются. Казалось, нападающий вот-вот вернется на поле «Газпром Арены», но у боссов клуба другие планы.

Сначала руководство хотело спихнуть Кокорина в аренду в «Сочи», по окончании которой Саша стал бы свободным агентом. Футболист отказался играть за клуб с последнего места РПЛ, и теперь с ним расторгают контракт.

29 января журналист Василий Конов написал в личном телеграм-канале следующее: «Поставил бы на расторжение контракта или продажу в это трансферное окно». А 30 января добавил: «Как и ожидалось – процесс пошел. Два российских клуба проявляют интерес к Александру, но оба не готовы ждать до лета. Поэтому нужно расторжение контракта».

Агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов уже дал комментарий.

«Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев. Пусть лучше «Зенит» что-то скажет. Я и так уже много всего говорю», – отметил Логинов.

Ранее сообщалось, что Кокорин был готов остаться в Санкт-Петербурге и выступать за «Зенит-2». Заинтересованность в форварде не раз подтверждал Сергей Семак, а партнеры по команде поддержали его после выхода из тюрьмы.

Последний матч в РПЛ 28-летний нападающий провел 7 октября 2018-го.

Transfermarkt оценивает Кокорина в 5 млн евро.

Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере