«Локо» подал иск на основании аудиторской проверки

Московский клуб подал иск в столичный Арбитражный суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса. Сумма требований – 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. «В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», – рассказал директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

Чуть подробнее о коммуникации с Геркусом высказался нынешний гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе: «Обмен мнениями был через юристов в письменном виде. Мы не пришли к единому пониманию и трактовке обсуждаемых вопросов. Думаю, разговор еще продолжится. У меня есть официальное заключение аудита и сформированные на его основе вопросы. Будут реализованы определенные процедуры, но это больше дело юристов и аудиторов».

Илья Геркус, «Локомотив»From Official Website

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» и председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков от комментариев воздержался: «Это хозяйственная деятельность, поэтому лучше обратиться в клуб».

В чем обвиняют экс-гендиректора железнодорожников?

Официальной информации нет. По сообщениям «Коммерсантъ», претензии возникли в том числе потому, что во время работы Геркуса (2016 – 2018) некоторые сотрудники без достаточных оснований получили солидные премии.

Что ответил Геркус?

Все обвинения экс-босс «Локо» полностью отверг. «Пока не видел текста искового заявления руководства «Локомотива», но, в любом случае, не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий. Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством «РЖД» и советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял обязанности на совесть.

Результатами работы в «Локомотиве» доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории. Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия», – рассказал Геркус.

Позднее он заявил, что готов к подаче встречного иска.

Селюк обвинил Геркуса в растратах еще осенью

О претензиях клуба к функционеру еще в октябре 2019 года рассказал известный агент Дмитрий Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься Следственный комитет. А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо «поработали» с бюджетом клуба, поставили везде своих людей».

Корреспондент Eurosport.ru Александр Петров пообщался с Селюком уже после подачи «Локомотивом» иска к Геркусу и узнал подробности:

– Думаю, что такие иски можно подавать ко многим бывшим и нынешним гендиректорам клубов РПЛ. Очень хорошо, что «Локомотив» начал эту практику, сделал это публично. За ошибки нужно отвечать.

Когда Геркус только пришел с этим Шопельхауэром или как там его (Штоффельсхаус – прим. Eurosport.ru), было изначально понятно, что их деньги интересуют больше, чем футбол. Тот же Геркус очень любил быть президентом – он очень расстроился, когда его сделали генеральным директором. Он везде себя позиционировал как хозяин и распоряжался деньгами клуба как своими.

Илья Геркус и Эрик ШтоффельсхаусInstagram

Я уверен, что эти 145 млн – капля в море. Его «заслуги» можно перечислять целый день. Основное. Он увеличил число сотрудников, причем своих знакомых, и выписывал им зарплаты с разными бонусами. Он влиял на медиа. Например, у него был ручной журналист Егоров, раньше он был в «Спорт-Экспрессе», который с утра до вечера обсуждал интервью Геркуса. Пусть Егоров тогда и посидит с ним на скамейке в суде и защитит его.

Кстати, Геркус дал интервью больше, чем все гендиректоры и президенты клубов РПЛ вместе взятые.

Про трансферы даже смешно говорить. Яркий пример – Медведев. Свободный агент – ему за подписание дали 3 млн евро. В итоге за эти три-четыре года он сыграл только одну игру. Мне многие припоминали, в том числе Василий Уткин, твит, где я говорил о переходе Крыховяка как о неудачном трансфере. Я и сейчас говорю так – 30-летний футболист не стоит 12 миллионов, какой бы он ни был. Фарфан – он пришел с 10 кг лишнего веса. Как только Палыч привел его в порядок – с ним переподписали контракт на 2,5 миллиона, хотя тот поначалу был готов и за 500 тысяч играть.

Илья ГеркусGetty Images

– Правильно ли я понимаю, что вы говорите об откатах с этих сумм?

– Я даже не сомневаюсь. Вернее как, мы не можем утверждать, получил он откат или нет, но если не получил, то тогда это другая статья – преступная халатность. В любом действии Геркуса можно найти следы неправомерных действий.

Геркус часто говорит о себе как об эффективном менеджере. Но все эти менеджеры эффективны за чужие деньги. Он тратил деньги «РЖД», но набирается наглости говорить, что он что-то решал или кого-то купил.

Если он подаст ответный иск клубу – пусть судятся, это нормальный процесс. Но если Следственный комитет займется всей деятельностью Геркуса, то лучше ему будет вернуть 145 миллионов – потому что он сядет в тюрьму и ему вернет гораздо больше. Помните, когда их всех увольняли, его подручный Жопенхауэр этот (Штоффельсхаус – прим. Eurosport.ru) сразу свинтил в Германию и даже не попрощался с командой. Он-то понимал, что было воровство в одну калитку, и боялся, что в России его арестуют.

– Как вы думаете, дойдет дело до приговора или стороны договорятся раньше?

– Ситуация такова: или Геркус признает вину и вернет деньги, или будет приговор. Иначе зачем руководство клуба эту информацию обнародовало. Если завтра все закончится тем, что «РЖД» вопрос закроет, то они будут выглядеть клоунами. Я думаю, что «Локомотив» доведет это дело до логического конца.

«Если бы в России осталась монархия, уровень жизни был бы выше». Илья Геркус, каким вы его не знали

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