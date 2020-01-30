Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал иск «Локомотива» в отношении бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса.

«Геркус часто говорит о себе как об эффективном менеджере. Но все эти менеджеры эффективны за чужие деньги. Он тратил деньги РЖД, но набирается наглости говорить, что он что-то решал или кого-то купил. Если он подаст ответный иск клубу – пусть судятся, это нормальный процесс. Но если Следственный комитет займется всей деятельностью Геркуса, то лучше ему будет вернуть 145 миллионов – если он сядет в тюрьму, то заплатит гораздо больше. Он везде себя позиционировал себя хозяином и распоряжался деньгами «Локомотива» как своими.

Помните, когда их всех увольняли, его подручный Жопенхауэр этот (Штоффельсхаус – прим. Eurosport.ru) сразу свинтил в Германию и даже не приехал попрощаться с командой. Он-то понимал, что было воровство в одну калитку, и боялся, что в России его просто арестуют», – заявил Селюк в интервью корреспонденту Eurosport.ru Александру Петрову.

Более подробный комментарий Дмитрия Селюка можно прочитать в этом материале.

«Локомотив» подал в суд на Геркуса и требует с него 144 млн рублей

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