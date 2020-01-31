Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свое будущее – в частности, слухи о переходе в «Локомотив».

– Многие клубы РПЛ изъявили желание пригласить вас играть. Есть ли вероятность, что вы примите чье-то предложение?

– Вероятность может появиться только после того, как футбольный клуб «Зенит» даст официальное заявление по мне. У меня есть действующий контракт, который я должен выполнять. О моем будущем у меня нет никакого понимания кроме того, что завтра я присоединюсь к «Зениту-2».

– Федор Смолов перешел на правах аренды в «Сельту». Есть ли вариант, что вы присоединитесь к «Локомотиву»?

– Я бы и рад что-то сказать, но не могу этого сделать, потому что «Зенит» свою позицию до сих пор не обозначил, – цитирует 27-летнего Кокорина Sport24.

Футболист отказался от аренды в «Сочи», за что был отправлен в «Зенит-2».

Кокорин не полетел с основной командой на сбор в Бенидорм.

Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра

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