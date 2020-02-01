Многолетний ассистент Юргена Клоппа Желько Бувач стал спортивным директором московского «Динамо».

Желько работал с Клоппом 17 лет – в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле». Весной 2018 года он покинул тренерский штаб «красных», в официальном заявлении клуба причиной значились «личные обстоятельства», но, по слухам, Бувач ушел из-за возросшего влияния других членов команды Юргена.

Клопп всегда называл Бувача мозгом тренерского штаба, человеком, ответственным за тактическую подготовку команды. Специалиста сватали на место Арсена Венгера в «Арсенале», но «канониры» назначили Унаи Эмери, а Желько после ухода из «Ливерпуля» так никуда и не устроился.

Сегодня, 1 февраля, московское «Динамо» объявило о назначении специалиста на должность спортивного директора клуба.

«Желько Бувач прекрасно знаком с европейским и мировым футбольными рынками, обладает серьезным авторитетом в футбольном сообществе и всеми необходимыми навыками для принятия решений по комплектованию команды, исходя из оперативных и стратегических задач. Футбольный клуб «Динамо» приветствует Желько Бувача и желает ему плодотворной и эффективной работы на посту спортивного директора», – гласит заявление на сайте клуба.

Контракт Бувача рассчитан на 2,5 года.

«Динамо» занимает восьмое место в таблице.

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