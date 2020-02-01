Дмитрий Тарасов выступил с оригинальной идеей по укреплению единства нации – создание «росмяча».

«О чем только не поспоришь на сборах. Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то, естественно, были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор. А вот в футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно.

Вот нам национальная идея, создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы чтобы от наших в ворота сразу залетал. Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! Даю идею. Ну а что, Аурус вон построить не хуже Майбаха смогли, нужен и росмяч», – написал футболист под постом в инстаграме.

С 2010 по 2019 годы полузащитник выступал за «Локомотив».

Сейчас Дмитрий находится без клуба, но тренируется с казанским «Рубином».

Ранее Тарасов заявлял о желании попробовать себя в политике после завершения спортивной карьеры.

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