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«Национальная идея – создать собственный мяч». Тарасов придумал, как сплотить нацию
Дмитрий явно готовит почву под политическую карьеру.
Дмитрий Тарасов выступил с оригинальной идеей по укреплению единства нации – создание «росмяча».
«О чем только не поспоришь на сборах. Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то, естественно, были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор. А вот в футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно.
Вот нам национальная идея, создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы чтобы от наших в ворота сразу залетал. Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! Даю идею. Ну а что, Аурус вон построить не хуже Майбаха смогли, нужен и росмяч», – написал футболист под постом в инстаграме.
- С 2010 по 2019 годы полузащитник выступал за «Локомотив».
- Сейчас Дмитрий находится без клуба, но тренируется с казанским «Рубином».
- Ранее Тарасов заявлял о желании попробовать себя в политике после завершения спортивной карьеры.
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