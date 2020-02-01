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«Зенит» закрыл комментарии к посту с поздравлением Миллера с днем рождения

«Зенит» закрыл комментарии к посту с поздравлением Миллера с днем рождения
Eurosport

21 мин. назад

Интересно, что смутило СММ петербуржцев.

«Зенит» в инстаграме поздравил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с днем рождения, но зачем-то закрыл комментарии к публикации.

«Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим вас за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», за преданность и любовь к футболу. Мы желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! С праздником!» – говорится в обращении клуба.

Комментарии к другим постам доступны.

  • «Газпром» – главный спонсор клуба. По сути, Миллер – его владелец.
  • «Зенит» занимает первую строчку таблицы РПЛ.

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