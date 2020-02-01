Getty Images
Дзюба назвал лучшего защитника мира
Не Рамос и не Ван Дейк.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал партнера по клубу Ярослава Ракицкого лучшим защитником в мире.
«Ярослав Ракицкий – лучший защитник мира. Уважаю очень!», – подписал Артем совместное фото в инстаграме.
- Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ.
- У Артема в 19 матчах чемпионата 11 голов и 9 ассистов.
- Украинец Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» в прошлом году и с тех пор не вызывался в сборную.
Джан в «Боруссии», сделки «Барселоны», «МЮ» взял форварда. Все трансферы последнего дня зимнего окна
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь