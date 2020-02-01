Getty Images

Дзюба назвал лучшего защитника мира

Дзюба назвал лучшего защитника мира
Eurosport

57 мин. назад

Не Рамос и не Ван Дейк.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал партнера по клубу Ярослава Ракицкого лучшим защитником в мире.

«Ярослав Ракицкий – лучший защитник мира. Уважаю очень!», – подписал Артем совместное фото в инстаграме.

  • Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ.
  • У Артема в 19 матчах чемпионата 11 голов и 9 ассистов.
  • Украинец Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» в прошлом году и с тех пор не вызывался в сборную.

Джан в «Боруссии», сделки «Барселоны», «МЮ» взял форварда. Все трансферы последнего дня зимнего окна

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь