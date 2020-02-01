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Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче. Его увезли в больницу

Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче. Его увезли в больницу
Eurosport

17 мин. назад

Футболист может пропустить остаток сезона.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче против «Партизана».

24-летний футболист повредил стопу и покинул поле на 18-й минуте – вместо него вышел Жоау Мариу. Комментатор Нобель Арустамян сообщил в эфире, что Миранчука на носилках перенесли в машину скорой помощи и повезли в больницу.

Предварительно у него диагностировано повреждение пятой плюсневой кости. Если вердикт подтвердится, Антон пропустит остаток сезона.

  • Также из-за травмы заменили хавбека Дмитрия Баринова.
  • Основное время матча завершилось со счетом 1:1, серия пенальти принесла победу «Партизану» (4:2).

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