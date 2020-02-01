Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Александра Кокорина, который за отказ уйти в аренду в «Сочи» был переведен в «Зенит-2» и не поехал с основой на второй сбор.

«До меня, так же как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет», – сказл 43-летний Семак официальному сайту «Зенита».

На первом сборе Кокорин выходил на поле в товарищеских матчах с капитанской повязкой.

После 19 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 10-очковым преимуществом над «Краснодаром».

Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра

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