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Семак: «Не вижу причины, по которой Кокорина нужно отправлять в аренду»
Главный тренер «Зенита» повторил, что хотел оставить Кокорина в основе, и теперь ждет официального заявления руководства.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Александра Кокорина, который за отказ уйти в аренду в «Сочи» был переведен в «Зенит-2» и не поехал с основой на второй сбор.
«До меня, так же как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет», – сказл 43-летний Семак официальному сайту «Зенита».
- На первом сборе Кокорин выходил на поле в товарищеских матчах с капитанской повязкой.
- После 19 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 10-очковым преимуществом над «Краснодаром».
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