Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм».

Об этом сообщает «Чемпионат». По данным издания, Дзюба находился в шорт-листе Жозе Моуринью после травмы лидера «шпор» Харри Кейна. Рассматривался как вариант с арендой игрока, так и с его полноценным выкупом.

Однако «Зенит» выразил нежелание отпускать Дзюбу. Кроме того, сделке между клубами помешал тот факт, что у Артема существует договоренность с сине-бело-голубыми о новом контракте.

В 2008-2012 гг. за «Тоттенхэм» выступал российский нападающий Роман Павлюченко.

В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 19 матчей, забил 11 мячей и отдал девять голевых передач.

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