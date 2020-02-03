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«Уткин мне даже накинул». Кокорин намекнул, что получает меньше 20 тысяч рублей
Нападающий раскрыл подробности контракта с «Зенитом».
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин намекнул, что получает по контракту с клубом менее 20 тысяч рублей в месяц.
«Информацию по контракту я не могу разглашать. То, что Василий Уткин сказал – в принципе, он мне даже накинул», – заявил 28-летний Кокорин в передаче «Фетисов» на телеканале «Звезда».
- Согласно инсайду журналиста, Кокорин получает 20 тысяч рублей.
- Вернувшись из тюрьмы, Александр отказался от аренды в «Сочи» и был переведен в «Зенит-2», который выступает в ПФЛ.
- Тренер основы Сергей Семак настаивает, что Кокорин нужен главной команде.
Семак: «Не вижу причины, по которой Кокорина нужно отправлять в аренду»
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