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«Уткин мне даже накинул». Кокорин намекнул, что получает меньше 20 тысяч рублей

«Уткин мне даже накинул». Кокорин намекнул, что получает меньше 20 тысяч рублей
Eurosport

26 мин. назад

Нападающий раскрыл подробности контракта с «Зенитом».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин намекнул, что получает по контракту с клубом менее 20 тысяч рублей в месяц.

«Информацию по контракту я не могу разглашать. То, что Василий Уткин сказал – в принципе, он мне даже накинул», – заявил 28-летний Кокорин в передаче «Фетисов» на телеканале «Звезда».

  • Согласно инсайду журналиста, Кокорин получает 20 тысяч рублей.
  • Вернувшись из тюрьмы, Александр отказался от аренды в «Сочи» и был переведен в «Зенит-2», который выступает в ПФЛ.
  • Тренер основы Сергей Семак настаивает, что Кокорин нужен главной команде.

Семак: «Не вижу причины, по которой Кокорина нужно отправлять в аренду»

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