Бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Александру Кержакову случайно списали 12 миллионов из суммы долга, выплаты которого дожидались его первая жена Мария и старшая дочь Дарья.

По информации телеграм-канала Mash, в ноябре 2019 года долг Кержакова составлял 12 миллионов 912 тысяч рублей, а теперь – 700 тысяч. Адвокат Марии Светлана Поняева заявила, что 37-летний Кержаков не переводил бывшей семье деньги, а пристав объяснил произошедшее технической ошибкой.

Ранее экс-супруга попросила суд лишить Александра права выезжать за границу, а теперь подала иск с требованием запретить ему управление автомобилем.

Александр и Мария развелись в 2010 году, их дочери Даше 14 лет.

Также у Кержакова есть два сына от Екатерины Сафроновой и Миланы Тюльпановой. Он обвинил обеих женщин в употреблении наркотиков.

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