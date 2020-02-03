Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подписал новый контракт с клубом. Коуч продлил контракт с желто-синими на пять лет.

«Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним.

Валерий Георгиевич – молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним – команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблен в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин – главный тренер «Ростова» надолго», – заявил президент желто-синих Арташес Арутюнянц.

Карпин работает в «Ростове» с 2017 года.

В турнирной таблице РПЛ-2019/20 ростовчане занимают третью строчку.

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