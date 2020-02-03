Журналист Василий Уткин прокомментировал слова Александра Кокорина о том, что он зарабатывает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей в месяц.

«Я бы и хотел промолчать, но на этой неделе Кокорин стал давать комментарии. Его попросили прокомментировать то, что я сказал – что у него зарплата по контракту 20 тысяч рублей в месяц. И Саня сказал, что я ему еще накинул. У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, бомжи», – заявил Уткин.

По данным РБК, зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к минимальному размеру оплаты труда в России.

На момент заключения контракта между Кокориным и «Зенитом» МРОТ составлял 11 280 рублей.

Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра

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