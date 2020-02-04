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Кокорин ввинтил дубль в товарняке за «Зенит-2»
Саша в полнейшем порядке, Семак не против, чтобы он остался – так в чем же дело?
«Зенит-2» в товарищеском матче обыграл бразильскую команду «Гремио Новоризонтино» – 4:1.
Дубль в составе сине-бело-голубых оформил нападающий Александр Кокорин, забивший третий и четвертый мячи своей команды. Все голы «Зенита» из прошедшего матча можно увидеть ниже.
- Кокорин был отправлен во вторую команду «Зенита» после того, как отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.
- Согласно данным РБК, по новому контракту с «Зенитом» Александр получает зарплату, эквивалентную минимальному размеру оплаты труда в РФ.
- Договор Кокорина с петербургским клубом истекает 30 июня.
Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра
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