«Зенит-2» в товарищеском матче обыграл бразильскую команду «Гремио Новоризонтино» – 4:1.

Дубль в составе сине-бело-голубых оформил нападающий Александр Кокорин, забивший третий и четвертый мячи своей команды. Все голы «Зенита» из прошедшего матча можно увидеть ниже.

Кокорин был отправлен во вторую команду «Зенита» после того, как отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.

Согласно данным РБК, по новому контракту с «Зенитом» Александр получает зарплату, эквивалентную минимальному размеру оплаты труда в РФ.

Договор Кокорина с петербургским клубом истекает 30 июня.

Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра

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