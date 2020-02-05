Действующий президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин остался единственным кандидатом на новых выборах главы РПЛ.

«В полночь (с 4 на 5 февраля) истек срок выдвижения кандидатур на пост президента РФПЛ. Выборы состоятся 17 марта. На выборы, по моей информации, идет действующий глава Лиги Сергей Прядкин и... И все. На 23:59 документы поступили лишь от него. Спрашивается – ну и на кой все это было? Сергей Прядкин продлит свои полномочия. Ожидаемо. Реальных кандидатов как не было, так и нет.

Важный момент – у Прядкина поддержка всех клубов Лиги. В этой ситуации выдвижение любого кандидата было бы бессмысленным», – написал в телеграм-канале исполнительный директор «РИА Новости» Василий Конов.

16 января Прядкина на внеочередном собрании РФПЛ переизбрали на пятый срок, но 24 января Российский футбольный союз признал выборы недействительными и постановил провести новые.

Среди возможных кандидатов в президенты Лиги называли двух людей из РФС – генерального секретаря Александра Алаева и директора по развитию Максима Митрофанова.

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