Все 16 клубов РПЛ выдвинули Сергея Прядкина в качестве кандидата на пост президента лиги.

Прядкин занимает этот пост с 2007 года и продлит пребывание в должности еще на пять лет. 17 марта состоится голосование, но это – лишь формальность, реальных соперников у Прядкина просто нет.

«Мы учли рекомендации избиркома Российского футбольного союза по процедуре выборов президента РПЛ, клубы премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента премьер-лиги в соответствии с избирательным регламентом РФС. Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру», – цитирует Прядкина сайт РПЛ.

Прядкин отметил, что в день голосования представит руководителям клубов отчет о работе Лиги под его руководством за последние пять лет его пребывания на посту.

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