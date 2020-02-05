Форвард «Зенита» Александр Кокорин может покинуть Санкт-Петербург в зимнее трансферное окно. 29-летним нападающим интересуются казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

«Могу подтвердить факт переговоров с Александром. Надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды. В «Балтике» играет его близкий друг Алан Чочиев, что, безусловно, поможет ему в нашем коллективе. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», – заявил в интервью РБК глава совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.

Источник медиахолдинга в «Рубине» подтвердил переговоры Кокорина с казанцами, с Александром напрямую общается руководство клуба. В нем лично заинтересован главный тренер Леонид Слуцкий.

«Клуб ждет разрешения ситуации с «Зенитом», который отправил Кокорина во вторую команду после отказа переходить в «Сочи», – уточнил источник РБК в «Рубине».

Сам футболист сообщил, что может отправиться в Калининград, но никак не прокомментировал возможный интерес «Казани». «С «Балтикой» 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», – прокомментировал Кокорин «Р-Спорту».

21 января «Сочи» объявил об аренде Александра Кокорина из «Зенита». Однако в тот же день футболист отказался от временного перехода, а главный тренер питерского клуба Сергей Семак объявил, что рассчитывает на игрока.

После нескольких раундов переговоров с руководством Кокорин отправился до конца сезона в «Зенит-2», выступающий во второй лиге.

Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра

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