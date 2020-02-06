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Daily Star: «Кристал Пэлас» снова попытается купить Чалова
Летом 2019-го ЦСКА отклонил несколько предложений и не отпустил Федора.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов остается одной из приоритетных целей «Кристал Пэлас».
По информации Daily Star, английский клуб намерен приобрести 21-летнего армейца в летнее трансферное окно, чтобы удержать на посту главного тренера Роя Ходжсона, который недоволен трансферной политикой клуба.
- Летом 2019-го ЦСКА отклонил несколько предложений «Кристал Пэлас» по Чалову, крупнейшее достигало 25 миллионов евро.
- Также Федором интересовались «Челси» и «Вест Хэм», но оба клуба не устроила предложенная армейцами цена.
- В 27 матчах сезона-2019/20 Чалов забил шесть мячей и отдал пять ассистов.
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