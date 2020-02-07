Никулинский суд Москвы рассмотрел иск полузащитника «Ахмата» и экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье. Заседание проходило в закрытом режиме.

По информации «Р-Спорт», суд отказал 33-летнему Глушакову в иске в полном объеме. Телеграм-канал Mash сообщает, что футболист требовал от женщины 204 миллиона рублей: 201 – за убытки во время развода, два – за распространение слухов, один – в качестве компенсации морального вреда.

Денис и Дарья поженились в 2009 году, в браке родились две дочери.

После развода суд разделил имущество супругов пополам, футболиста обязали ежемесячно отдавать бывшей семье треть зарплаты в качестве алиментов.

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