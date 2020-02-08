Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий организовал команде необычную тренировку и отправил футболистов играть в blow football.

Blow football – это разновидность настольного футбола, где участники залезают под стол, просовывают головы в отверстия и пытаются забить, дуя на мяч. Слуцкий разбил игроков, помощников и персонал клуба на четыре команды и сам стал вратарем в одной из них.

Необычная тренировка «Рубина» мгновенно стала хитом в интернете – ее видео опубликовал популярнейший инстаграм-аккаунт «433». На данный момент ролик собрал больше двух млн просмотров.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Слуцкий по ходу сезона-2019/20 покинул голландский «Витесс», где работал с 2018 года.

Ранее в «433» попала необычная остановка мяча Вадимом Евсеевым.

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