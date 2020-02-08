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Первый гол Соболева и судейский скандал. «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер

Первый гол Соболева и судейский скандал. «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

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Московский «Спартак» оказался сильнее белградского «Партизана» в игре Кубка Париматч Премьер – 3:2. Красно-белые стали победителями турнира, выиграв его второй год подряд.

Забитыми мячами в составе москвичей отметились Роман Зобнин, Александр Соболев и Эсекиэль Понсе (с пенальти). Соболев оформил первый гол за «Спартак» после перехода из «Крыльев Советов».

Пенальти, с которого Понсе вкатил победный мяч, получился как минимум спорным – Айртон явно приукрасил падение в штрафной.

Это не единственная судейская ошибка в матче. «Спартак» с конца первого тайма играл в большинстве – в составе «Партизана» был удален бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. Также арбитр предъявил красную карточку главному тренеру сербов Саво Милошевичу, но он так и не покинул скамейку запасных. При этом Милошевич грозился увести футболистов «Партизана» с поля, а игроки едва не подрались.

  • Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2019/20.
  • У красно-белых есть приоритетное право выкупа игрока.
  • Милошевич в 2008 году провел 16 матчей за «Рубин», в которых забил три мяча.

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