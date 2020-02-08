Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий очень душевно исполнил песню из советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

48-летний коуч спел «Разговор со счастьем» на общекомандном ужине. Получилось почти как в фильме – там герой Леонида Куравлева – вор-рецидивист Жорж Милославский – выступил во время царского ужина. Видео появилось в официальном твиттере казанского клуба.

«Рубин» после 19 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Слуцкий возглавил казанскую команду во время зимней паузы, покинув голландский «Витесс».

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