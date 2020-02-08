Слуцкий душевно исполнил песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Леонид Викторович продолжает демонстрировать разносторонние таланты.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий очень душевно исполнил песню из советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
48-летний коуч спел «Разговор со счастьем» на общекомандном ужине. Получилось почти как в фильме – там герой Леонида Куравлева – вор-рецидивист Жорж Милославский – выступил во время царского ужина. Видео появилось в официальном твиттере казанского клуба.
- «Рубин» после 19 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
- Слуцкий возглавил казанскую команду во время зимней паузы, покинув голландский «Витесс».
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