Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев пожаловался на преследование со стороны незнакомой женщины.

«Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию по поводу Ники Гусейновой. Это вообще человек какой-то невменяемый. Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее. Мы с Аланой уже выяснили это в течение этих месяцев.

Вчера уже просто дошло до какого-то безумия: она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. В 12 часов ночи мне был звонок на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом ее соединили. Видимо, у человека не все в порядке с головой, это мое мнение.

Она просто живет не своей жизнью, а полностью только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Поэтому даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый», – сказал 31-летний Мамаев в инстаграм-сторис жены Аланы.

Мамаев отбыл тюремный срок вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и вышел по УДО. Футболисты поучаствовали в двух драках в центре Москвы.

На момент инцидента Павел выступал за «Краснодар» и перешел в «Ростов» после освобождения.

Мамаев – о сроке: «Поразило много негатива. Это не та история, чтобы осуждать всей страной»

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