Журналист Нобель Арустамян заявил, что «Ювентус» не утратил интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого», – цитирует Арустамяна RT.

В группе Лиги чемпионов-2019/20 «Ювентус» дважды выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1, оба мяча в ворота «бьянконери» забил как раз Миранчук.

В чемпионате России-2019/20 Миранчук провел 16 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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