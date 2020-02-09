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Семак признал, что лимит мешает ему выбирать оптимальный состав
Со следующего сезона вступят в силу новые правила – на поле смогут выходить сразу 8 легионеров.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что действующий в чемпионате России лимит на легионеров мешает выпускать ему на матчи оптимальный состав. Коуч сине-бело-голубых ответил на вопросы журналистов после контрольного матча с ЦСКА (3:2).
– Сегодня на поле вышли семь легионеров. Как будут решать эту проблему в РПЛ?
– Будут играть те, кто лучше готов. У нас есть несколько позиций, где есть конкуренция. Будем отталкиваться от состояния футболистов.
– В центре обороны русского игрока у вас нет. Это проблема для вас?
– Это проблема для всего российского футбола. Защитников с российским паспортом сейчас мало.
– Можно сказать, что из-за лимита во второй части сезона «Зенит» не сможет выпускать оптимальный состав?
– Да, – цитирует Семака Sport24.
- В настоящий момент на поле в матчах чемпионата России в составе одной команды не могут находиться более шести игроков без российского паспорта.
- «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 45 очками, у ближайшего преследователя – «Краснодара» – 35 баллов.
- С сезона-2020/21 в РПЛ вступит в силу новый лимит: 17 россиян + восемь легионеров в общей заявке на сезон (без дополнительных ограничений во время игр).
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