Инна Жиркова, супруга футболиста «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, презентовала песню, которую записала вместе с другом Алексеем Арабовым. Композиция получила название «Время не вернуть».

«Не секрет, что я уже много лет владею караоке-клубом. Все знают, что я люблю петь. А когда есть талантливый друг, который написал отличные слова, то и решение записать совместный трек родилось само собой. Правда, записали мы его только спустя три года. После записи прошло полгода – только сейчас мы решили поделиться с вами нашим дружеским дуэтом.

Не судите строго, мы не профессионалы, а просто любим петь. Надеюсь, вам понравится и вы скачаете ее к себе в плейлист. Ну и, конечно, буду ждать ваше мнение. Только, пожалуйста, не очень агрессивное, а лучше приятное», – написала Жиркова в инстаграме.

Трек оценила бывшая жена Дмитрия Тарасова – Ольга Бузова. «Дорогая, поздравляю», – написала Бузова в комментариях.

К поздравлениям присоединилась и жена Павла Погребняка Мария: «Поздравляю, солнышко! До мурашек».

В чемпионате России-2019/20 Юрий Жирков провел 14 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

На счету Юрия победный гол в ворота «Спартака» в матче первого круга (1:0).

«Я что, прозрачная?» Жена Жиркова опубликовала мистическое фото

Подписывайся на нас Вконтакте