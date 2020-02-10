Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони первую половину сезона провел в аренде в «Сампдории» и вернулся разочарованным.

«Италия – отличная страна, но ей еще далеко до России. Здесь все намного лучше. Я имею в виду бытовые мелочи, которые очень важны в жизни. Если мне в России нужно, чтоб подключили электричество или установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. А в Италии я ждал две или три недели, пока мне проведут интернет.

Еще в России я никогда не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. А в Италии это нормально. Если мне что-то требуется в России, то я сообщаю об этом помощнику и, как правило, моя просьба выполняется моментально. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал – и где-то через неделю получал то, о чем просил», – рассказал игрок в интервью «Спорт-Экспрессу».

Игра за «Сампдорию» – не первый опыт футболиста в Италии. В прошлом сезоне он побывал в аренде в «Аталанте».

У Ригони один ассист в 14-ти матчах этого сезона.

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