Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков – один из самых стабильных футболистов РПЛ. Это не всегда относится к игре, но так точно можно сказать про его личную жизнь. Голкипер находится в отношениях с 2008 года – во времена выступления за «Шинник» Сергей познакомился с Ксенией и уже 12 лет живет с девушкой.

Пара шесть лет находится в законном браке, у молодых людей двое детей – дочка Полина и сын Артем. Инстаграм занимает дотаточно времени в жизни Ксении – она постоянно публикует фото с детьми, со стадиона и, конечно, с любимым. И не напрасно – на ее аккаунт подписаны 116 тысяч человек.

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