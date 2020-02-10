В ближайшее время у российской футбольной Премьер-лиги появится новый титульный спонсор.

Как сообщает Betting Insider, чемпионат России будет называться «Тинькофф Российская Премьер-лига». Титульным спонсором лиги станет банк «Тинькофф», которым управляет российский миллиардер Олег Тиньков, известный по другим бизнесам: компании «Техношок», пельменям «Дарья» (такое название они получили в честь дочери бизнесмена) и пиву «Тинькофф».

По данным журналиста Сергея Егорова, сделка между «Тинькофф-Банком» и РПЛ оценивается в 300 миллионов рублей.

В 2014 году в интервью Sports.ru Олег Тиньков заявил, что российские футболисты выглядят как обсосы: «Я включаю западный футбол и вижу, что они все красивые. Красиво одеты, красивые прически, холеные. Русских включаешь – у него даже форма, ***** [блин], мешком одета. У них стиля вообще нет.

Как сказал как-то Синявский, у меня с советской властью чисто стилистические расхождения. У меня такие же расхождения с российским футболом. Я никогда не буду смотреть такой футбол, тем более не пойду на стадион. Они все выглядят как какие-то обсосы. Причем зарплаты огромные – и под два миллиона евро, и под три. Но им сколько ни плати, все равно смотришь и хочется пять рублей дать. Ну сделай себе ирокез какой-нибудь. Так что я не люблю их смотреть, потому что они некрасивые».

В 1995-1997 гг. титульным спонсором РПЛ была компания «Стиморол», в 1997-2000 гг. – компания «Пепси», в 2006-2010 гг. и 2015-2018 гг. – «Росгосстрах», в 2011-2015 гг. – «СОГАЗ».

Состояние Олега Тинькова оценивается в 2,8 млн долларов США.

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