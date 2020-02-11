Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что договоренность с «Зенитом» по аренде Кокорина все еще в силе – функционер ожидает, что страйкер присоединится к команде на тренировочном сборе.

«Пресса начинает раздувать вокруг Кокорина то, чего нет. Происходит неправильное понимание, у Саши начинается сумбур в голове. Решение он должен принять сейчас, потому что у нас третий сбор, и если он приходит, то надо сыгрываться. Хотя есть многие ребята, с которыми он играл, он их всех знает, сейчас еще появятся люди. Поэтому будем надеяться, что его смятения пройдут», – цитирует Ротенберга РИА «Новости».

21 января «Сочи» объявили об аренде Александра Кокорина из «Зенита». Однако в тот же день футболист отказался от временного перехода, а главный тренер питерского клуба Сергей Семак сообщил, что рассчитывает на игрока.

После нескольких раундов переговоров с руководством Кокорин отправился до конца сезона в «Зенит-2», выступающий во второй лиге.

«Сочи» готовится к третьему межсезонному сбору в Турции.

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