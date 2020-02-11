Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков прокомментировал тот факт, что его компания станет титульным спонсором российской Премьер-лиги.

«[Спонсором] станет не Тиньков, а «Тинькофф» – журналисты, уясните уже наконец. Эта ситуациях (я, правда, не уверен, что «Тинькофф» действительно подписал этот контракт) прекрасно иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну за исключением «Зенита», все-таки я из Питера, и это правда единственная команда евроуровня. Но «Тинькофф Банк» так решил, у банка миллионы владельцев карт, это болельщики футбола и банк их хочет поддержать, как я понял. Прекрасно!

У «Тинькофф» бюджет на маркетинг и спонсорство 10 млрд в 2020-м – пусть как хотят, так и тратят. Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради: Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше). Но я не принимаю операционные решения в банке, я всего лишь акционер! И, как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции». Я не лезу в управление. Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз полюбил российский футбол, а я пока смотрю английскую Премьер-лигу», – написал Тиньков в инстаграме.

Сделка между «Тинькофф Банком» и РПЛ оценивается в 300 млн рублей.

В предыдущие годы титульными спонсорами РПЛ были «Стиморол», «Пепси», «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

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