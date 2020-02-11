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Андронов: «Ватцке сказал: «Забудьте об Акинфееве. Он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог»
Вот такое отношение к лучшему голкиперу в истории сборной России.
Журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал, как в дортмундской «Боруссии» относятся к российским футболистам.
«Боруссией» руководит такой человек – Ханс-Йоахим Ватцке. Они когда играли с «Краснодаром», был официальный обед. Он там стал говорить: «У вас вроде нормальный чемпионат, но очень слабые вратари, и вообще непонятно, зачем вы легионеров покупаете в нападение, если вам потом ваши вратари все портят».
Ему говорят: «Слушайте, у нас же есть Акинфеев». Он говорит: «Вы вообще забудьте о нем. Он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог». Вот такое отношение. Когда шли разговоры о возможном переходе Смолова, Ватцке сказал: «Двух русских в моей команде не будет». У него тогда был Андрей Ярмоленко – украинец, но для Ватцке – это одно и то же. Тем более Смолов с Ярмоленко дружат», – рассказал Андронов ютьюб-каналу «Мы к вам приедем».
- Игорь Акинфеев выступает за первую команду ЦСКА с 2002 года. Голкипер провел в составе армейцев 446 матчей.
- Федор Смолов зимой 2020 года на правах аренды перешел в испанскую «Сельту».
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