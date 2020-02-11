Чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бывшего игрока красно-белых Александра Мирзояна. «Умер. Сердце», – сказал Мирзоян.

Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков «Спартака» 1930-х годов – Владимира Степанова.

Рейнгольд выступал на позициях крайнего нападающего и полузащитника. Валерий Леонидович – мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1962 года.

Он защищал цвета «Спартака», воронежского «Труда» (сейчас – «Факел») и ярославского «Шинника».

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