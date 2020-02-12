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«Порву за тебя». Жена Погребняка и Бузова признались друг другу в любви

«Порву за тебя». Жена Погребняка и Бузова признались друг другу в любви
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Дамы обменялись любезностями в инстаграме.

Телеведущая Ольга Бузова и жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария мило пообщались в инстаграме и признались друг другу в любви.

«Моя любимая девочка, люблю тебя безумно! Всем сердцем хочу, чтобы ты была самой счастливой девочкой. Если что-то не так, то порву за тебя, больше не позволю никому тебя обидеть», – написала Мария под совместным фото с Бузовой.

Ольга ответила: «Люблю тебя. Навсегда. Скоро наша дата».

  • Девушки познакомились девять лет назад в Германии – Погребняк рассказала об этом в ответ на вопрос подписчицы.
  • Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

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