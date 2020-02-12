Телеведущая Ольга Бузова и жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария мило пообщались в инстаграме и признались друг другу в любви.

«Моя любимая девочка, люблю тебя безумно! Всем сердцем хочу, чтобы ты была самой счастливой девочкой. Если что-то не так, то порву за тебя, больше не позволю никому тебя обидеть», – написала Мария под совместным фото с Бузовой.

Ольга ответила: «Люблю тебя. Навсегда. Скоро наша дата».

Девушки познакомились девять лет назад в Германии – Погребняк рассказала об этом в ответ на вопрос подписчицы.

Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

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