Милана Тюльпанова – дочь бывшего члена Совета Федерации федерального собрания РФ Вадима Тюльпанова и экс-жена легендарного футболиста Александра Кержакова. По образованию она журналистка, вела собственный блог. Еще она активно участвует в благотворительности, основала фонд «Звезды детям».

А еще Милана и сама не посторонний человек в спорте – в детстве она занималась тенниса. Стань она членом WTA-тура, у Марии Шараповой и Эжени Бушар появился бы серьезный конкурент в борьбе за мужские сердца.

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