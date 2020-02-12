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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписал: «Коронавирус»
Ранее за подобную шутку критике подвергся игрок «Тоттенхэма» Деле Алли.
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов отметился неоднозначной публикацией в инстаграме.
32-летний Тарасов выложил фото из барбершопа с парикмахером азиатской внешности. «Коронавирус», – подписал публикацию футболист и стрелочками указал на мужчину.
- Вероятно, Тарасов продолжит карьеру в «Рубине» – он ездил с казанской командой на сборы.
- Ранее за подобные высказывания о коронавирусе раскритиковали игрока «Тоттенхэма» Деле Алли – тот выступил с извинениями.
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