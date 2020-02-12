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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписал: «Коронавирус»

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписал: «Коронавирус»
Eurosport

39 мин. назад

Ранее за подобную шутку критике подвергся игрок «Тоттенхэма» Деле Алли.

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов отметился неоднозначной публикацией в инстаграме.

32-летний Тарасов выложил фото из барбершопа с парикмахером азиатской внешности. «Коронавирус», – подписал публикацию футболист и стрелочками указал на мужчину.

  • Вероятно, Тарасов продолжит карьеру в «Рубине» – он ездил с казанской командой на сборы.
  • Ранее за подобные высказывания о коронавирусе раскритиковали игрока «Тоттенхэма» Деле Алли – тот выступил с извинениями.

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