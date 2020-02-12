Страйкер «Зенита» Артем Дзюба и тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обменялись колкостями в инстаграме.

Футболист выложил кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты» с подписью: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером клуба».

В комментарии пришел Леонид Викторович и написал: «Не я начал эту войну». Ответка от тренера не заставила себя долго ждать. Слуцкий выложил кадр из мультфильма «Мы – женщины». В серии под названием «Бревно» девушка сверлит ствол дерева. «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», – подписал пост коуч.

Слуцкий тренировал Дзюбу в период работы со сборной России.

У Дзюбы 13 голов и 9 ассистов в 25 матчах в РПЛ и ЛЧ этого сезона.

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