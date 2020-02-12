Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался о владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Он один из самых важных людей в моей карьере, буду повторять это снова и снова. Когда я приехал в «Челси», он поддержал меня, и я действительно ценю это. Думаю, мир футбола изменился. Он был первым, кто сделал большие инвестиции в футбол, и после него многие клубы поступили так же. Конечно, он очень умен и очень успешен. Я надеюсь скоро увидеться с ним на «Стэмфорд Бридж», – рассказал игрок Marca.

Бизнесмен приобрел клуб в 2003 году.

С тех пор «Челси» 5 раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.

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