FARE считает, что РФС должен наказать Тарасова за расистский пост в инстаграме про коронавирус

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) увидела в публикации экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова в инстаграме проявление расизма.

Тарасов выложил фото из барбершопа с парикмахером азиатской внешности и подписал кадр так: «Коронавирус».

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», – приводит комментарий пресс-службы FARE РИА «Новости».

«Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя. Стали спрашивать о его национальности и о вирусе, сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала‍. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более, моего прямого комментария на этот счет не было», – отпарировал Дмитрий в инстаграме.

Вероятно, Тарасов продолжит карьеру в «Рубине» – он ездил с казанской командой на сборы.

Число жертв коронавируса – более 1,1 тыс. человек. По информации правления Китая, заражены более 44 тыс. человек.

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