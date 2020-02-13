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«Увы, тряпка». Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»
Александр все-таки встретился с Борисом Ротенбергом.
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал факт переговоров нападающего «Зенита» Алекандра Кокорина с «Сочи».
«Увы, тряпка», – написал Уткин в твиттере.
О переговорах 28-летнего Кокорина и «Сочи» сообщил инсайдер Нобель Арустамян. «Состоялась встреча между президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным. Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции», – написал Арустамян в телеграм-канале.
- Изначально Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи» и был переведен в «Зенит-2».
- Главный тренер основы «Зенита» Сергей Семак подчеркивает, что Александр нужен команде.
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