Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал факт переговоров нападающего «Зенита» Алекандра Кокорина с «Сочи».

«Увы, тряпка», – написал Уткин в твиттере.

О переговорах 28-летнего Кокорина и «Сочи» сообщил инсайдер Нобель Арустамян. «Состоялась встреча между президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным. Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Изначально Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи» и был переведен в «Зенит-2».

Главный тренер основы «Зенита» Сергей Семак подчеркивает, что Александр нужен команде.

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