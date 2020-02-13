Владелец «Сочи» Борис Ротенберг объявил об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Во вторник я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», – цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

«Сочи» официально анонсировал аренду 28-летнего форварда 21 января, но Кокорин отказался от перехода и был переведен в «Зенит-2».

Тренер петербургской основы Сергей Семак настаивает, что Алекандр должен играть в «Зените».

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