Нападающий «Спартака» Александр Соболев, взятый в аренду у «Крыльев Советов», рассказал о срыве трансфера в Англию.

– Вы даже не полетели на первый сбор с «Крыльями». Неопределенность влияла на вас?

– Если честно говорить о причинах, почему я не полетел с «Крыльями» – ждал до последнего. Был вариант с Англией. Там должно было все решиться, как раз за эти два дня. Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с «Крыльями». Про «Динамо» и ЦСКА я тоже слышал от агента, но со мной лично никто не контактировал. Я, конечно, знал из интернета, что кто-то интересуется. Но до конкретики так ничего и не дошло.

– Англия – это «Кристал Пэлас»?

– По-моему, был «Кристал Пэлас» и еще одна команда – не знаю даже, какая. Она была вначале, а «Кристал Пэлас» появился позже, когда я был на сборах с «Крыльями». Ждал, что с рабочей визой. В итоге [трансферу помешало то, что] у меня нет игр за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время, – сказал 22-летний Соболев в интервью Sport24.

Соболев проведет в «Спартаке» вторую половину сезона-2019/20, в арендное соглашение включено право выкупа.

В чемпионате России-2019/20 Соболев провел 18 матчей, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

«МЮ» и «Арсенал» интересовались русским форвардом. Соболев правда уедет в АПЛ?

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