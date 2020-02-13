Три недели назад Александра Кокорина поставили перед фактом: сказали, что вторую часть сезона форвард проведет в «Сочи». Сашу возмутила не столько новость (хотя он рассчитывал стать чемпионом России), сколько формат сделки. С ним никто не посоветовался – более того, ему даже не сообщили об решении лично. Он буквально открыл футбольную ленту и узнал, что отправляется в фарм-клуб – шок для человека, который и так настрадался за последние месяцы.

После максимально неуважительного поступка «Зенита» Кокорин выкрутил принципиальность на максимум и три недели отказывался ехать в «Сочи». Не потому, что это аутсайдер РПЛ, а потому, что в Петербурге его элементарно кинули. Президент Медведев сначала произнес фразу «Ведущих игроков мы в аренду не отдаем», а потом подтвердил, что Александра делегируют на юг. Феерическое переобувание без объяснения причин и без учета мнения Сергея Семака. Тренер всегда топил за Сашу, но выяснилось, что хэштег #СемакЗдесьГлавный актуален лишь для соцсетей, а не для реальной жизни.

Отчасти Кокорин сам виноват, что с ним обошлись как с дешевкой. Осенью он вышел из тюрьмы и подписал самый инфантильный контракт в жизни: 28-летнему страйкеру организовали годовое соглашение с зарплатой 20 тысяч рублей в месяц грязными. Есть версия, что Саша согласился на такие условия из благодарности к клубу, который поддерживал его на протяжении всего процесса. Но это абсурд: во-первых, Кокорина крепко оштрафовали по старому контракту (на сотни тысяч евро), во-вторых, он уже ответил за стул перед законом – откуда взялись новые наказания?

Александр Кокорин («Зенит»)www.fc-zenit.ru

20 тысяч в месяц – тотальное унижение. Одобрив этот договор, Александр продемонстрировал, что до сих пор чувствует себя виноватым и что его можно прогнуть как угодно. Поэтому боссы «Зенита», вышвыривая Сашу в «Сочи», рассуждали примерно так: «Да что там этот бесхребетный зэк, кого вообще интересует его мнение? Поедет и будет играть». Тем более что пачку игроков (от Заболотного до Нобоа) прежде уже смыли на юг, поставив ультиматум: либо туда, либо гнить во второй команде. Разумеется, все выбрали РПЛ, а не ПФЛ.

Кокорин внезапно оказался упрямым и три недели стучался в клубы Премьер-лиги и ФНЛ. Общался с «Балтикой» (целых четыре дня – интересно, о чем?), торговался с «Арсеналом» (предлагали 2,5 млн в месяц – неплохо после 20 тысяч), связывался с «Локо», мечтал о «Рубине» Слуцкого, рассчитывал хотя бы на «Оренбург». Но все – мимо. «Зенит» наглухо захлопнул переговорную, ни один руководитель не высказался по нелепейшей ситуации (плевок в душу фанатам), а Саша терпеливо тренировался в команде Радимова.

В Петербурге грамотно и крайне цинично поставили эту историю на паузу. А потом Кокорину позвонил Борис Романович Ротенберг и доступно объяснил: нет смысла упрямиться, надо ехать в «Сочи» и забивать в РПЛ, а не терять еще полгода карьеры, получая 20к во второй лиге. Кажется, Саша сдался: на момент написания текста соцсети «Зенита» еще ничего не подтвердили, но аренда фактически согласована между всеми сторонами.

По Петербургу гуляет инсайд, что переговоры между Кокориным, «Зенитом» и «Сочи» срывались по простой причине. Саша требовал, чтобы перед отъездом в фарм с ним продлили контракт на человеческих условиях, а «Зенит» обещал, что это сделают после возвращения. Якобы командировка в «Сочи» – шанс доказать, что Александр достоин зарабатывать миллионы.

Александр Кокорин, Артем ДзюбаGetty Images

Теперь, вероятно, все будет так: Александр поиграет за «Сочи» до конца сезона, а потом вернется в Петербург и до 30 июня будет считаться футболистом «Зенита». Так вот: даже если Саша наклепает 15 банок, спасет команду от ФНЛ, отберется на Евро и восстановит репутацию, ему нельзя подписывать новый контракт с питерским клубом.

Да, сейчас у него нет выбора. Аренда в «Сочи» – действительно лучший вариант из худших: глупо рассуждать о том, что Саша безвольная тряпка и нужно было пыхтеть в «Зените»-2. Это упрямство, которое идет только во вред и оттягивает возвращение в большой футбол.

Но летом выбор уже появится. И если у Александра есть гордость, самоуважение и хотя бы минимальные аналитические способности, он ни за что не останется в Петербурге. Нет никаких причин верить людям, которые уже дважды надули Кокорина. Они обязательно обманут и в третий раз, поэтому Саше пора разрывать любые связи с «Зенитом». Только так он станет счастливее и свободнее.

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