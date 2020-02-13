В Госдуме осудили публикацию бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова о коронавирусе – игрок выложил фото с парикмахером-азиатом и подписал название болезни.

«Не в первый раз становимся свидетелями оскорбительных якобы шуток этого футболиста. Совет Тарасову: удалить инстаграм и заниматься футболом. Судя по его публикациям, воспитывать его уже поздно, а в футбол Леонид Слуцкий, возможно, еще научит играть. Вот пусть и играет», – цитирует «Р-Спорт» Дмитрия Свищева из комитета Госудмы по физической культуре и спорту.

Также поступок 32-летнего Тарасова осудили в РФС. «Шутка Тарасова неудачна. Решение по обращению в комитет по этике будет принято сегодня-завтра», – приводит телеграм-канал «Футбольный биги» слова главы РФС Александра Дюкова.

Вероятно, Тарасов продолжит карьеру в «Рубине» – он ездил с казанской командой на сборы.

Число жертв коронавируса – более 1,1 тыс. человек. По информации правления Китая, заражены более 44 тыс. человек.

FARE считает, что РФС должен наказать Тарасова за расистский пост в инстаграме про коронавирус

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